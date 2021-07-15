Арьен Роббен во второй раз завершил карьеру

Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен в своём «инстаграме» вновь объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас футболисту 37 лет.



«Дорогие футбольные друзья, я принял решение завершить карьеру. Это очень тяжёлый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку! Ваш Арьен», — написал Роббен.



Роббен является воспитанником «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.



В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. В минувшем сезоне форвард провёл семь матчей в Эредивизии и отдал две голевые передачи.