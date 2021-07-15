Павел Аликин после 10 лет в «Уфе» продолжит карьеру в ПФЛ

Защитник и капитан «Уфы» Павел Аликин продолжит карьеру в «Родине».
«Павел Аликин — настоящая легенда уфимского клуба, в составе нашей команды он был со дня основания «Уфы». За десять сезонов Аликин сыграл за «Уфу» 236 матчей и забил девять голов, он является рекордсменом клуба по количеству проведённых игр.
Мы искренне благодарим Пашу за годы, проведённые в «Уфе», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-Лигу, и дебют в еврокубках. Мы не прощаемся, а говорим до свидания!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
- 15 июля 2021
-
16:44
-
16:34
-
16:14
-
16:12
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:14
-
15:08
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:26
-
14:22
-
13:48
-
13:44
-
13:27
-
13:25
-
13:14
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
13:04
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:50
-
12:44
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:28
-
12:05
-
12:00