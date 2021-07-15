Павел Аликин после 10 лет в «Уфе» продолжит карьеру в ПФЛ

Защитник и капитан «Уфы» Павел Аликин продолжит карьеру в «Родине».



«Павел Аликин — настоящая легенда уфимского клуба, в составе нашей команды он был со дня основания «Уфы». За десять сезонов Аликин сыграл за «Уфу» 236 матчей и забил девять голов, он является рекордсменом клуба по количеству проведённых игр.



Мы искренне благодарим Пашу за годы, проведённые в «Уфе», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-Лигу, и дебют в еврокубках. Мы не прощаемся, а говорим до свидания!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».

Новость по теме Вратарь «Уфы» Алексей Чернов станет игроком датского «Вайле»