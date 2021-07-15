Вратарь «Уфы» Алексей Чернов станет игроком датского «Вайле»

Голкипер «Уфы» Алексей Чернов перейдёт в датский «Вайле». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Чернов подпишет с датским клубом контракт на два года.



23-летний вратарь выступал за «Калугу» и молодёжную команду «Уфы». В минувшем сезоне голкипер провёл два матча за основную команду (в Российской Премьер-Лиге и Кубке России). Он пропустил три мяча и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 300 тыс.



По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».

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