Вратарь «Уфы» Алексей Чернов станет игроком датского «Вайле»

Голкипер «Уфы» Алексей Чернов перейдёт в датский «Вайле». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Чернов подпишет с датским клубом контракт на два года.
23-летний вратарь выступал за «Калугу» и молодёжную команду «Уфы». В минувшем сезоне голкипер провёл два матча за основную команду (в Российской Премьер-Лиге и Кубке России). Он пропустил три мяча и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 300 тыс.
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
- 15 июля 2021
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