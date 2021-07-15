В «Крыльях Советов» готовы рассмотреть предложение «Спартака» по Ломаеву

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к голкиперу самарской команды Ивану Ломаеву.

«Официально в «Крылья Советов» по Ивану Ломаеву никто не обращался. Возможно, ведут переговоры с представителями игрока.

Готовы ли рассмотреть продажу, если поступит предложение? Мы готовы рассматривать любые варианты, если это будет выгодно нашему клубу. На сегодня Иван наш игрок, и он нас полностью устраивает. Официальных предложений по нему у нас нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев заинтересовал «Спартак». В минувшем розыгрыше ФНЛ Ломаев провел 13 матчей, в которых пропустил семь мячей.