В «Крыльях Советов» готовы рассмотреть предложение «Спартака» по Ломаеву

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к голкиперу самарской команды Ивану Ломаеву.
«Официально в «Крылья Советов» по Ивану Ломаеву никто не обращался. Возможно, ведут переговоры с представителями игрока.
Готовы ли рассмотреть продажу, если поступит предложение? Мы готовы рассматривать любые варианты, если это будет выгодно нашему клубу. На сегодня Иван наш игрок, и он нас полностью устраивает. Официальных предложений по нему у нас нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев заинтересовал «Спартак». В минувшем розыгрыше ФНЛ Ломаев провел 13 матчей, в которых пропустил семь мячей.
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