«Динамо» уступило венгерскому МТК в товарищеском матче

Сегодня, 15 июля, московское «Динамо» встретилось с венгерским МТК в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Зеебоден» в одноимённом городе в Австрии, где команды проходят предсезонные сборы. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу венгерского коллектива.

Примечательно, что клуб из Будапешта перепутал время начала матча, из-за чего игру пришлось сдвигать на час. Ранее об этом сообщила пресс-служба «Динамо».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

По итогам сезона-2020/2021 московское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли также московские «Спартак» и «Локомотив».