«Рома» победила со счётом 10:0 в первом матче под руководством Моуринью

Сегодня, 15 июля, Жозе Моуринью провёл свой первый матч на тренерском мостике римской «Ромы». Соперником «волков» стал скромный итальянский клуб «Монтекатини» из чемпионата Тосканы. Встреча завершилась победой «Ромы» со счётом 10:0.
Хет-трик оформил испанский нападающий Борха Майораль. Также забитыми мячами отметились Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Амаду Диавара. Ещё один гол в свои ворота забил футболист «Монтекатини».
Напомним, Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. Ранее он возглавлял «Тоттенхэм», а до «шпор» работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». По данным СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.
- 15 июля 2021
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