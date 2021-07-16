Глава Hypercube: нужно понять, почему в России своим футболистам платят слишком много

Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался об уровне российского футбола, подчеркнув, что в России есть все условия для конкурентной среды.

«Для такой страны, как Россия, вы зарабатываете на футболе гораздо меньше, чем можете и должны. У Австрии или Дании нет такого количества регионов, как в России, чтобы сделать много клубов в высшем дивизионе, поэтому они решили сделать формат с 12 клубами. Россия — достаточно развитая страна, чтобы у вас было 16 клубов уровня РПЛ: нужно, чтобы их было как минимум 20.

На 90% всё зависит от денег, а деньги зависят от спортивных результатов. По сравнению с другими странами в России своим игрокам платят слишком много. Нужно понять, почему так происходит. Зарплаты высокие, а достойный футбол игроки не показывают. Здесь есть потенциал для улучшения. Учитывая, сколько денег вы тратите, странно, что вы не получаете нужной отдачи. Неужели у русских настолько изменилась генетика за последнее время, что вы больше не в состоянии играть в футбол?» — передаёт слова Нювенхюйса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.