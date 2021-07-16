В Госдуме отреагировали на призыв нанести на форму украинских клубов фразу «Слава Украине»

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию, что украинские клубы обязали нанести на форму лозунг «Героям Слава!» и карту с Крымом.



«Удивительно, что на форме клубов Украины будет территория не только Украины, но и других стран. Странно, что будут использовать и слоганы националистического характера. Но, как говорится, это внутреннее дело самой Украины. Пусть делают, на это никак не надо реагировать, но делать выводы. Для кого они это делают? Прежде всего, наверное, хотят как-то попытаться воздействовать на нас. Не знаю, насколько нам будет интересно, что делается во внутреннем чемпионате Украины. Мне лично неинтересно, как и большинству российских болельщиков», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме Украинские клубы обязали нанести на форму лозунг «Героям Слава!» и карту с Крымом