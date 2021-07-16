«Зенит» провёл турнир по игре «камень, ножницы, бумага». Оздоев – чемпион. Видео

Санкт-петербургский «Зенит» устроил клубный турнир по игре «камень, ножницы, бумага». Чемпионом сине-бело-голубых в этой дисциплине стал полузащитник Магомед Оздоев, который в финале импровизированного турнира обыграл Данила Кругового.
Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».
Матч за Суперкубок России — 2021 состоится 17 июля. В нём сыграют чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит» — и обладатель национального Кубка — московский «Локомотив». Встреча пройдёт в Калининграде. Начало матча запланировано на 19:00 мск.
- 16 июля 2021
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