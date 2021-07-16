Федун предложил Тедеско в качестве главного тренера сборной России на исполкоме РФС

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун предложил кандидатуру Доменико Тедеско в качестве главного тренера сборной России.
«Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для (сборной) России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Мне показалось, что такой вариант не будет принят», — цитирует Федуна РБК.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев летит на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза. Несмотря на слухи об иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии Йоахиме Лёве и португальце Андре Виллаш-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.
- 16 июля 2021
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