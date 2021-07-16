Источник: Бердыев встретится с представителями РФС относительно работы в сборной России

Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев летит на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза, сообщает Baza.
По данным источников, Бердыев уже находится в самолете и летит из Алма-Аты. Его можно назвать одним из основных кандидатов на место главного тренера сборной России по футболу. Несмотря на слухи о иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии Иохиме Лёве и португальце Андре Виллаше-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.
Последние несколько лет Бердыев не тренировал, однако предварительно не против занять пост главного тренера сборной России.
Напомним, последним клубом Бердыева был «Рубин», который специалист покинул в 2019 году. Ранее он работал в таких клубах, как «Кайрат», «Кристалл», «Ростов», а также тренировал национальную команду Туркменистана. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также выигрывал Кубок (сезон-2011/2012) и Суперкубок (2010, 2012) страны.
- 16 июля 2021
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