«Тоттенхэм» нацелился на вратаря «Аталанты» Голлини
Поделиться
«Тоттенхэм» хочет взять в аренду голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, лондонский клуб рассматривает аренду с возможностью дальнейшего выкупа 26-летнего вратаря.
В минувшем сезоне Голлини провёл 32 матча за клуб из Бергамо во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 17 млн. Голлини перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за «Астон Виллу» и «Верону».
В завершившемся чемпионате Италии «Аталанта» набрала 78 очков и заняла третье место в таблице, опередив «Ювентус». Впереди расположились «Милан» и «Интер». В минувшем чемпионате Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место.
Комментарии
- 17 июля 2021
-
08:08
-
07:53
-
07:32
-
07:10
-
06:46
-
05:37
-
05:15
-
05:06
-
03:58
-
03:38
-
02:55
-
02:27
-
01:56
-
01:43
-
01:30
-
00:53
-
00:51
-
00:30
-
00:22
- 16 июля 2021
-
23:55
-
23:48
-
23:19
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:26
-
22:20
-
22:04
-
21:44
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:18
-
21:02
Партнерский контент