«Тоттенхэм» нацелился на вратаря «Аталанты» Голлини

«Тоттенхэм» хочет взять в аренду голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает аренду с возможностью дальнейшего выкупа 26-летнего вратаря.

В минувшем сезоне Голлини провёл 32 матча за клуб из Бергамо во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 17 млн. Голлини перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за «Астон Виллу» и «Верону».

В завершившемся чемпионате Италии «Аталанта» набрала 78 очков и заняла третье место в таблице, опередив «Ювентус». Впереди расположились «Милан» и «Интер». В минувшем чемпионате Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место.