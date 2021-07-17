Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» отрицательно высказался о проекте реформы РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» отрицательно высказался о проекте реформы РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин негативно высказался о проекте реформы РПЛ.

«На такую систему перешли маленькие страны – Дания, Бельгия, Швейцария, она не для такой большой страны, как наша. В Сербии тоже идет уменьшение лиги, но у нас очень большая страна, количественно футболистов больше. Очень важно, чтобы футбол развивался на периферии. Даже на детском уровне такие игроки, как Мухин, Захарян, уезжают в московские клубы. С этой системой «Зенит», «Спартак», ЦСКА могут не приехать в Самару или Уфу. А болельщиков в регионах мы тоже должны уважать, если хотим привлекать людей на трибуны.

Много говорилось о «болоте» – командах, которым ничего не надо. Но 9-10 команд и при новой системе могут попасть в «болото». Также говорят, что у нас слабые команды, но, если не брать второй круг «Тамбова», каждый год команды нижней четверки отбирают очки у лидеров – например, недавно «Уфа» победила «Спартак» в гостях 3:0. Мне кажется, «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» с аутсайдерами теряют очки реже, чем наши гранды», – цитирует Осинькина Metaratings.

Новость по теме
Онугха: мне нравится футбол «Крыльев Советов», он близок к игре «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021