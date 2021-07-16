Онугха: мне нравится футбол «Крыльев Советов», он близок к игре «Краснодара»
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Новичок «Крыльев Советов», нападающий Герман Онугха рассказал о первых впечатлениях от перехода в самарскую команду. Футболист будет выступать в «Крыльях» на правах аренды из датского «Вайле».
«Крылья Советов» ассоциируются с большой командой с большой историей. Когда я в детстве смотрел футбол, эта команда всегда играла в Премьер-Лиге. Для меня большая честь перейти в эту команду.
Смотрел много обзоров, смотрел финал Кубка с «Локомотивом». Мне очень нравится этот футбол, он близок к игре «Краснодара». Здесь меньше длинных передач, больше короткого и среднего паса. Это всегда хорошо смотрится, это всегда работает, если команда понимает, во что она играет», — цитирует Онугху пресс-служба клуба.
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