Онугха: мне нравится футбол «Крыльев Советов», он близок к игре «Краснодара»

Новичок «Крыльев Советов», нападающий Герман Онугха рассказал о первых впечатлениях от перехода в самарскую команду. Футболист будет выступать в «Крыльях» на правах аренды из датского «Вайле».

«Крылья Советов» ассоциируются с большой командой с большой историей. Когда я в детстве смотрел футбол, эта команда всегда играла в Премьер-Лиге. Для меня большая честь перейти в эту команду.

Смотрел много обзоров, смотрел финал Кубка с «Локомотивом». Мне очень нравится этот футбол, он близок к игре «Краснодара». Здесь меньше длинных передач, больше короткого и среднего паса. Это всегда хорошо смотрится, это всегда работает, если команда понимает, во что она играет», — цитирует Онугху пресс-служба клуба.