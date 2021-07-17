Наумов — о Суперкубке: у «Локо» преимущество перед «Зенитом». Они более кубковая команда

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив».



«В таком матче фаворитов нет. Тут сразу борьба за трофей. Но если учитывать историю, то «Локомотив» — более кубковая команда. Они чаще выигрывают Кубок. В этом плане преимущество у «Локо» есть. Будет напряженная игра на встречных курсах. Футболисты после отпуска, навеселе, играть хочется, соскучились по большой игре. Нас ждёт интересная игра.



Я ожидал, что Чорлука уйдёт. В последнее время он всё реже и реже выходил на поле. Его мучали травмы, ещё и купили Пабло. Незаменимых нет. Что касается Игнатьева, то он мне нравится. Я его в своё время приглашал в «Локомотив», это очень сильный футболист, позитивный парень. Игнатьев — потеря для «Локомотива», он мог бы ещё года два играть за красно-зелёных. Но замена ему есть, молодежь подросла.



Обе команды мотивированы. Суперкубок — трофей, который вручают сразу после матча, это уже огромная мотивация. Каждая команда хочет начать сезон с позитива.



Тот факт, что «Зенит» и «Локомотив» играют в Суперкубке третий год подряд, говорит о стабильности этих клубов. Особенно это касается «Зенита»: они три года подряд чемпионы. Если «Локо» как-то лихорадит: с руководством проблемы, тренера поменяли, то «Зенит» стабильнее в этом плане. Думаю, что и в этом сезоне сине-бело-голубые будут стабильно вверху, а остальные должны подтягиваться к ним», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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