Караваев: не понимаю тех, кто относится к матчу за Суперкубок как к выставочной игре

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об атмосфере в команде в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом».

«Думаю, всё отлично. Самое главное, все готовы, все в хорошем настроении ждут, когда начнется сезон. И все хотят выиграть первый трофей в Калининграде! Матч за Суперкубок — серьёзная игра за титул. Не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной. Трофей — это всегда трофей. А в начале сезона — ещё и позитивные эмоции на весь чемпионат», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.