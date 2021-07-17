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Караваев: не понимаю тех, кто относится к матчу за Суперкубок как к выставочной игре

Караваев: не понимаю тех, кто относится к матчу за Суперкубок как к выставочной игре
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об атмосфере в команде в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом».

«Думаю, всё отлично. Самое главное, все готовы, все в хорошем настроении ждут, когда начнется сезон. И все хотят выиграть первый трофей в Калининграде! Матч за Суперкубок — серьёзная игра за титул. Не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной. Трофей — это всегда трофей. А в начале сезона — ещё и позитивные эмоции на весь чемпионат», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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