Глава Hypercube детально рассказал о предлагаемой реформе РПЛ

Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс детально рассказал о предлагаемых реформах в Российской Премьер-Лиге.

«Мы предлагаем формат «Юпитер 16». Сокращение до 24 туров, половина очков сгорает, вторая часть чемпионата становится более насыщенной. Первые шесть мест чемпионата формируют золотую подгруппу, которые разыграют чемпионство и места в еврокубках. Они сыграют 10 раундов между собой каждый с каждым дважды. Наука показывает, что игроки, которые играют в таких сериях плей-офф, развиваются быстрее.



Что касается серебряной подгруппы, то здесь клубов больше. У нас не будет времени на то, чтобы каждая команда дважды сыграла между собой. Поэтому те, кто выше в этой группе, получат пять домашних матчей, а те, кто ниже — четыре домашних матча. При этом здесь команды тоже имеют возможность выйти в еврокубки, так как будет возможность сыграть с четвёртой командой золотой группы.

При календаре на 24 тура мы делим команды на четыре группы. Каждая команда сыграет три матча дома и три матча в гостях со всеми командами в своей группе, а также три матча дома и три матча в гостях с командами из каждой группы, при этом команда из одной группы не сыграет с одной командой из четырёх из каждой оставшихся групп. Компьютер выкинет несколько матчей. Система позволит «выбросить» несколько матчей из календаря с сохранением справедливости и спортивной борьбы.

За пять лет ведущие клубы увеличат свои доходы на 33%, средние клубы на 25%, из нижней части на 8%», — сказал Нювенхюйс.