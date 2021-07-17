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«Сочи» в меньшинстве обыграл «Рубин» на предсезонном турнире

«Сочи» в меньшинстве обыграл «Рубин» на предсезонном турнире
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Сегодня, 17 июля, футбольный клуб «Сочи» встретился с казанским «Рубином» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в одноимённом городе и завершилась победой «Сочи» со счётом 3:1. Примечательно, что больше половины второго тайма «Рубин» играл в большинстве.

«Сочи» сделал результат этого матча буквально за две минута. На 48-й минуте счёт открыл Данила Прохин, на 50-й минуте Максим Барсов удвоил преимущество южной команды. На 59-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил Ибрагим Цаллагов. Но никаких дивидендов «Рубину» это не принесло. Более того, «Сочи» смог забить ещё один гол — на 88-й минуте отличился Ивелин Попов. «Рубин» отыграл один мяч на 89-й минуте, пенальти реализовал Сеад Хакшабанович, но глобально на результат это не повлияло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сочи».

Благодаря этой победе «Сочи» поднимается на первое место турнирной таблицы Кубка Матч Премьер, набрав 5 очков. Однако у ближайшего преследователя сочинцев, московского «Спартака» (4), есть матч в запасе. «Рубин», в активе которого два очка, занимает третье место. Замыкают таблицу «Химки» (0).

Кубок Матч Премьер. 3-й тур
17 июля 2021, суббота. 16:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Прохин – 48'   0:2 Барсов – 50'   0:3 Попов – 88'   1:3 Хакшабанович – 90' (пен)
Удаления: нет / Цаллагов – 59'
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