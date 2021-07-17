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«Зенит» — «Локомотив»: Азмун удвоил преимущество сине-бело-голубых

«Зенит» — «Локомотив»: Азмун удвоил преимущество сине-бело-голубых
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Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Локомотивом». Матч проходит в Калининграде на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

На 57-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Автором гола стал Сердар Азмун, который гроссмейстерски реализовал выход один на один с Маринато Гильерме.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогают ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервный арбитр — Иван Сиденков. Судьёй VAR выступает Игорь Панин, AVAR — Алексей Стипиди.

Отметим, максимальная вместимость стадиона «Калининград» на матче за Суперкубок России составляет не более 70% от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.

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