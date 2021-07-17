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Боярский: «Зенит» выиграл Суперкубок в одни ворота. Дают надежды на будущие победы

Боярский: «Зенит» выиграл Суперкубок в одни ворота. Дают надежды на будущие победы
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Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0).

«Игра получилась в одни ворота. Этот матч принёс «Зениту» Суперкубок. Хорошая игра Азмуна, Кержакова и Дзюбы. Всё на своих местах, это даёт надежды на будущие победы.

Я спокойно отношусь к контрасту между этим матчем и матчами Евро, потому что я понимаю разницу между нашим и европейским футболом. Тем не менее «Зенит» находится в хорошей форме, что даёт шансы на интересный сезон.

Мне очень приятно, что к «Зениту» близко не подойти, несмотря на сильный «Локомотив». И это хорошо. Я думаю, что и в этом сезоне «Зенит» сможет быстро оторваться от конкурентов. Ребята уже на старте хороши, Малком носится как спринтер. И с защитой всё в порядке, Чистяков — молодец», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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