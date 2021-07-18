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Дубль Халка помог «Атлетико Минйро» обыграть «Коринтианс»

Дубль Халка помог «Атлетико Минйро» обыграть «Коринтианс»
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В рамках 12-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» на выезде обыграл «Коринтианс» со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил экс-игрок «Зенита» и португальского «Порту» Халк.

Первый мяч в игре был забит на 38-й минуте игроком хозяев Густаво Силвой, а гости ответили точными ударами Халка на 64-й и 86-й минутах. В составе «Коринтианса» полный матч провёл экс-нападающий ЦСКА Жо.

После 12 туров «Атлетико Минейро» с 25 очками занимает второе место в чемпионате Бразилии, на первом месте располагается «Палмейрас». «Коринтианс» с 14 очками находится на 12-й строчке.

Следующий матч «Атлетико Минейро» проведёт дома 25 июля с командой «Баия», а «Коринтианс» 27 июля проведёт выездной матч с клубом «Куяба».

Бразилия - Серия А. 12-й тур
18 июля 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Коринтианс
Сан-Паулу
Окончен
1 : 2
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
1:0 Силва – 38'   1:1 Халк – 64'   1:2 Халк – 86'
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