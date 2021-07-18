Дубль Халка помог «Атлетико Минйро» обыграть «Коринтианс»

В рамках 12-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» на выезде обыграл «Коринтианс» со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил экс-игрок «Зенита» и португальского «Порту» Халк.

Первый мяч в игре был забит на 38-й минуте игроком хозяев Густаво Силвой, а гости ответили точными ударами Халка на 64-й и 86-й минутах. В составе «Коринтианса» полный матч провёл экс-нападающий ЦСКА Жо.

После 12 туров «Атлетико Минейро» с 25 очками занимает второе место в чемпионате Бразилии, на первом месте располагается «Палмейрас». «Коринтианс» с 14 очками находится на 12-й строчке.

Следующий матч «Атлетико Минейро» проведёт дома 25 июля с командой «Баия», а «Коринтианс» 27 июля проведёт выездной матч с клубом «Куяба».