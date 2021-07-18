Катар разгромил Гренаду, Гондурас обыграл Панаму на Кубке КОНКАКАФ

Во втором туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Катара разгромила команду Гренады со счётом 4:0.
На 11-й минуте первый гол в матче забил Абдулазиз Хатем, на 22-й минуте Акрам Афиф удвоил преимущество своей команды. На 36-й минуте Мохаммед Мунтари довёл счёт до крупного, а на 46-й минуте Альмоез Али установил итог встречи – 4:0.
В другом матче группы D сборная Гондураса со счётом 3:2 обыграла национальную команду Панамы. На 21-й минуте игрок Гондураса Ромель Киото открыл счёт, через 11 минут Панама сравняла, пенальти реализовал Эрик Дэвис, а в концовке первого тайма панамцы вышли вперёд, отличился Сесар Янис. Однако после перерыва на 61-й и 64-й минутах голы за Гондурас забили Александер Лопес и Ромель Киото.
Таким образом, после двух туров в группе D лидирует Гондурас (6 очков), на втором месте Катар (4 очка), на третьем – Панама (1 очко), на четвёртом – Гренада (0 очков). В третьем туре 21 июля Гондурас сыграет с Катаром, а Панама с Гренадой.
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