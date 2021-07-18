Матч отбора Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» обслужит албанская бригада арбитров

Матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Кешля» обслужит бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги, сообщается на официальном сайте УЕФА. Ассистенты арбитра — Ридигер Чокай и Рейди Авдо. В роли резервного рефери выступит Криденс Мета.
Матч «Сочи» — «Кешля» пройдёт 22 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. «Сочи» впервые в истории выступит в еврокубковом турнире.
Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
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