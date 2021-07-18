«Бред какой-то — каждые полгода колоться». Орещук пожаловался на резкое падение антител

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о значительном изменении показателя антител спустя несколько месяцев после прививки от коронавируса.



«Укололся «Спутником V» в марте. 7 июня сдал на антитела. Было 108+ при нормальном значении 49.9. Сегодня сдал — уже 56. Короче, как я понимаю, нужно через месяц заново колоться. Мне кажется, бред какой-то — каждые полгода колоться. Или это нормально?» — написал Орещук в своём «твиттере».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались проходить вакцинацию от коронавируса. В клубе заявили, что отказа не было и игроки получили медотвод, поскольку у них высокий уровень антител. При этом данный показатель не является поводом для медотвода.