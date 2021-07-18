Ловчев: «Зенит» выиграл в одну калитку. Не видел такого вялого «Локомотива» у Сёмина

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал игру «Локомотива» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).



«Что тут сказать – «Зенит» выиграл в одну калитку. Приезжает к нам иностранный тренер, вроде встряхивает команду. Читаешь интервью Николича – правильные вещи говорит, всё грамотно объясняет. А потом поработает год-другой, и куда-то всё девается. Я ни разу не видел вялой команды у Сёмина, а мы увидели совершенно вялый, безвольный «Локомотив». При Палыче такое было невозможно.



Я даже не про то, что ошибся Крыховяк и привёз гол. Крыховяк, который отыграл первый сезон, и сегодняшний – две большие разницы. Это наш футбол, наш чемпионат делает их такими – иностранцы уже не отдаются на сто процентов. «Зенит» был интереснее, квалифицированнее. Дзюбу не выставили, поэтому не было забросов, но зато мы увидели быструю игру. Футболисты смело шли в обводку, играли в пас. «Зенит» выглядел на две головы сильнее «Локо».



Первый гол мне напомнил, который на Евро пропустил от Дании Сафонов. Гильерме даже не дёрнулся за мячом после удара Кузяева. Были разговоры перед Евро: вот не взяли Гильерме, а он номер один. Номер один у нас был Акинфеев, а за ним все остальные.



Сильные игроки и мужики по характеру должны доказывать своё право играть за сборную на поле. Это относится и к Смолову. А они пытаются это доказать словами, часто оскорбительными, как мы это видели, когда того же Смолова Черчесов не взял на Евро. Мы нараздавали паспорта тем же бразильцам, но только один Фернандес доказал, что достоин играть за сборную», — цитирует Ловчева «Советский спорт».