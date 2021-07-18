В «Крыльях Советов» рассказали о будущем Сергея Пиняева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался по поводу будущего молодого нападающего Сергея Пиняева в стане самарской команды.
«Сергей хочет быть в команде. Он интересный и перспективный игрок. Мы понимаем, что Сергей — это перспектива на будущее. Возможно, он будущая замена Антону Зиньковскому. Сейчас мы ведём переговоры с его представителями. Вопрос по его будущему решится до старта чемпионата», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.
16-летний футболист в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 500 тыс., а контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.
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