Голкипер сборной Аргентины: я могу отдать жизнь за Месси, хочу умереть за него

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал об отношении к партнёру по национальной команде, форварду Лионеле Месси.
«Я могу отдать за него жизнь, я хочу умереть за него. Четыре или пять месяцев назад я сказал ему, что хочу, чтобы он выиграл Кубок Америки раньше меня. И это правда. Я хотел этого, как и все аргентинцы. Разве аргентинец не захочет, чтобы Месси победил? Даже бразильцы хотели, чтобы Аргентина завоевала Кубок — только из-за Месси», — приводит слова Мартинеса Ole.
Напомним, в финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0). Месси завоевал первый трофей в сборной Аргентины со времён победы на Олимпийских играх — 2008.
Ранее Месси в составе сборной Аргентины становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года. Также он трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз — бронзовым (2019).
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