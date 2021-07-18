Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото Месси с трофеем Кубка Америки стало самым популярным спортивным фото в «Инстаграме»

Фото Месси с трофеем Кубка Америки стало самым популярным спортивным фото в «Инстаграме»
Комментарии

Фото форварда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси с трофеем Кубка Америки стало самым популярным спортивным фото в истории «Инстаграма», сообщает Marca.

Пост Месси собрал более 20,2 млн лайков в «Инстаграме». До этого больше всего лайков получило фото нападающего Криштиану Роналду с легендарным форвардом Диего Марадоной, которое португальский форвард опубликовал в день смерти аргентинца. Пост собрал почти 19,9 млн лайков.

Напомним, Лионель Месси посвятил победу в финале Кубка Америки с Бразилией (1:0) всем аргентинцам. Форвард «Барсы» также упомянул Марадону.

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.

Новость по теме
Месси посвятил победу в Кубке Америки 45 миллионам аргентинцев и Марадоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021