Фото Месси с трофеем Кубка Америки стало самым популярным спортивным фото в «Инстаграме»

Фото форварда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси с трофеем Кубка Америки стало самым популярным спортивным фото в истории «Инстаграма», сообщает Marca.
Пост Месси собрал более 20,2 млн лайков в «Инстаграме». До этого больше всего лайков получило фото нападающего Криштиану Роналду с легендарным форвардом Диего Марадоной, которое португальский форвард опубликовал в день смерти аргентинца. Пост собрал почти 19,9 млн лайков.
Напомним, Лионель Месси посвятил победу в финале Кубка Америки с Бразилией (1:0) всем аргентинцам. Форвард «Барсы» также упомянул Марадону.
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.
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