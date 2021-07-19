Лучший бомбардир ЮФЛ-2: хочу, чтобы лимит убрали. Нам нужно больше конкуренции

Лучший бомбардир второй Юношеской футбольной лиги Аким Белохонов, выступающий в составе «Зенита» и забивший 30 мячей в сезоне-2020/2021, ответил на вопросы журналистов о лимите легионеров в РПЛ и планах на предстоящий сезон.
«Хочу, чтобы лимит совсем убрали. Тогда российские футболисты будут жёстче конкурировать с иностранцами и играть не потому, что они русские, а по той причине, что они сильнее. Тогда и российские футболисты станут сильнее: увеличится конкуренция, а значит, придётся усерднее тренироваться, больше работать над собой, прилагать больше усилий.
Пока не знаю, в какой команде начну сезон. Вообще, до приезда на сбор с основой успел провести пару тренировок с молодёжной командой, меня перевели туда. Знаю, что на меня там рассчитывают. Но для меня даже пара недель тренировок с главной командой — полезный опыт. Чувствую, что занятия со взрослыми футболистами помогают мне прогрессировать и развиваться. Конечно, мне нужно ещё и закончить школу — впереди 11-й класс», — приводит слова Белохонова «Спорт-экспресс».
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