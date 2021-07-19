«Спартак» не будет проводить матчи еврокубков в «Лужниках»

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун рассказал о планах на реконструкцию домашнего стадиона московского клуба, а также исключил проведение матчей «Спартака» в Лиге чемпионов в «Лужниках».

«УЕФА презентовал концепт реформы Лиги чемпионов с 2024 года, который очень похож на то, что нам предложили. Скорее всего, за Лигой чемпионов пойдут и Лига Европы, и Лига конференций. Основное отличие — 10 игр гарантировано на групповой стадии. Это значит, что последние игры в Лиге чемпионов будут играться в конце декабря, а первые игры следующей стадии — в конце января или начале февраля. То есть, когда в Москве может быть -30.



Поэтому у нас выход только один — покупка синтетического поля последнего поколения, которое по качеству не уступает травяному и может быть даже лучше. Подогрев на поле можно поднимать до 40 градусов, а траву, вы знаете, больше 20 градусов греть нельзя. Такое поле при любых климатических условиях, при любых морозах будет держать. Кроме того, нужно будет закрывать периметр и думать о системе обогрева — либо кресел, либо системе инфракрасного обогрева. Это будет большая проблема при согласовании с нашими пожарными службами. Но мы будем этим заниматься. Поскольку «Спартак» собирается играть в еврокубках, могу заверить болельщиков в том, что под эту систему будет модернизирован стадион.



Установка крыши? Если есть спонсор, который готов выделить 2 млрд рублей на реконструкцию, мы готовы этот вопрос рассмотреть. Мы смотрели несколько вариантов. Они требуют, во-первых, капитального строительства, во-вторых, ни один не выдерживает снеговой нагрузки. То есть, когда снег пошёл, крышу надо складывать.



Проведение матчей «Спартака» в Лиге чемпионов в «Лужниках» исключено! Зачем нам отдавать доходы — это нужно платить аренду. «Лужники» не принесут больше денег», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».