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ФИФА объявила о дисквалификации трёх российских футболистов за допинг

ФИФА объявила о дисквалификации трёх российских футболистов за допинг
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Дисциплинарный комитет ФИФА ввёл санкции в отношении трёх российских футболистов за нарушения антидопингового законодательства, сообщает пресс-служба организации.

ФИФА дисквалифицировала Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА. Допинг-тесты игроков, сделанные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА. Последующее расследование, проведённое ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к неопровержимым доказательствам использования запрещённых веществ: метандиенон (Князев и Обухов) и фуросемид (Мещерякова).

Князев и Мещерякова были приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации. Обухов признал нарушение, сотрудничал со следствием, оказывая существенную помощь, и в свете этих обстоятельств дисциплинарный комитет решил сократить ему срок дисквалификации до шести месяцев. Обухов будет временно отстранён до 2 декабря 2021 года.

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