Игорь Акинфеев: хочу ещё что-то выигрывать с ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своём будущем после завершения карьеры футболиста.
«Потом будет совсем другая история. Сейчас все мысли об игре, о тренировках, о задачах клуба. Что будет потом, все увидят. Наверное, буду жить настоящим, делать какие-то дела. Сейчас я хочу ещё что-то выигрывать с ЦСКА», — сказал Акинфеев в ходе онлайн-встречи с болельщиками.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.
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