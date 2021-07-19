Игорь Акинфеев: хочу ещё что-то выигрывать с ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своём будущем после завершения карьеры футболиста.



«Потом будет совсем другая история. Сейчас все мысли об игре, о тренировках, о задачах клуба. Что будет потом, все увидят. Наверное, буду жить настоящим, делать какие-то дела. Сейчас я хочу ещё что-то выигрывать с ЦСКА», — сказал Акинфеев в ходе онлайн-встречи с болельщиками.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.