Алексей Березуцкий раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подверг критике лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Ныне существующий лимит надо менять и совершенствовать. Сейчас он выглядит как-то странно. Сейчас количество легионеров в стартовых составах снизилось. Лимит надо модернизировать. Он не даёт возможности заявить игроков», — сказал Алексей Березуцкий в прямом эфире на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».
Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича. Сегодня, 19 июля, стало известно о полноценном назначении Алексея на пост наставника армейцев.
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