Эдгар Давидс уволен с поста главного тренера португальского «Ольяненсе»

Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Нидерландов Эдгар Давидс уволен с должности главного тренера «Ольяненсе», выступающего в третьем дивизионе Португалии, информирует A Bola.

Известный в прошлом голландский футболист возглавил «Ольяненсе» в январе 2021 года, однако не сумел выполнить задачу руководства — подняться в следующий по силе дивизион Португалии. Вместе с Давидсом «Ольяненсе» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице своего чемпионата, а затем выбыл из борьбы за повышение в классе по итогам матчей плей-офф.

Напомним, ранее 48-летний Эдгар Давидс успел поработать в английском «Барнете» в должности играющего тренера, а после этого был помощником тренера в голландском «Телстаре».