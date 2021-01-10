Эдгара Давидса удалили в дебютном матче в качестве тренера португальского клуба
Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Нидерландов Эдгар Давидс был удалён в дебютном матче в качестве тренера португальского клуба «Ольяненсе». Новая команда Давидса выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Португалии.
После матча с «Лузитану Эвора», завершившегося со счётом 0:0, на поле началась потасовка. В конфликт футболистов вмешались и тренеры команд. Давидс в итоге получил красную карточку, а его визави, возглавляющий команду соперника, — жёлтую.
При этом Давидс после матча отказался от общения с журналистами. Главный тренер «Ольяненсе» так и не объяснил причин удаления.
«Ольяненсе» занимает четвёртое место в своей группе в третьем дивизионе. Команда Давидса набрала 14 очков в восьми матчах.
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