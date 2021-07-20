Мина прокомментировал дерзкие слова Месси в серии послематчевых пенальти

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина высказался о поведении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время серии пенальти в полуфинальном матче Кубка Америки (1:1, 2:3 пен).

«То, что случилось с Лео, может произойти в любой момент, это футбол. В жизни всё циклично и я думаю, это даёт возможность для реванша. Я спокоен, потому что знаю, что Месси — великий человек. Я встретил его в «Барселоне», и я благодарю его за поддержку, которую он мне оказал, я всегда буду уважать его. Я восхищаюсь Месси за то, какой он есть, в то время мы оба защищали наши национальные сборные. Если бы я мог отдать жизнь за свою сборную, я бы отдал её, но то, что произошло, осталось на поле», — приводит слова Мирро Marca.

Напомним, один из ударов исполнял Йерри Мина, знакомый Месси по выступлению за «Барселону». Его удар парировал вратарь, и Лео начал кричать экс-партнёру: «Давай, танцуй!» Выкрики форвард сопроводил издевательскими аплодисментами.

Вероятно, Месси припомнил Мине его поведение в четвертьфинальном матче с Уругваем. В той встрече дело также дошло до серии пенальти. Йерри реализовал свой удар и исполнил яркий танец. Не исключено, что Месси таким образом отомстил Мине за своего друга и бывшего одноклубника, уругвайского форварда Луиса Суареса.