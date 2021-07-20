Анчелотти выступил против продажи Винисиуса в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти против продажи нападающего Винисиуса Жуниора в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.
Анчелотти считает, что Винисиус станет ключевым игроком в команде в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Реал» хочет получить за Винисиуса минимум £ 68,5 млн (€ 80,4 млн). «Манчестер Юнайтед» не готов заплатить за бразильского нападающего такую цену, поэтому более вероятен вариант с арендой.
Винисиус перешёл в «Реал» в 2018 году из «Фламенго». В прошлом сезоне 21-летний бразильский форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил три гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 12 матчах в Лиге чемпионов.
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