Анчелотти выступил против продажи Винисиуса в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти против продажи нападающего Винисиуса Жуниора в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

Анчелотти считает, что Винисиус станет ключевым игроком в команде в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Реал» хочет получить за Винисиуса минимум £ 68,5 млн (€ 80,4 млн). «Манчестер Юнайтед» не готов заплатить за бразильского нападающего такую цену, поэтому более вероятен вариант с арендой.

Винисиус перешёл в «Реал» в 2018 году из «Фламенго». В прошлом сезоне 21-летний бразильский форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил три гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 12 матчах в Лиге чемпионов.