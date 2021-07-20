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Президент «Реала» больше не ожидает прихода новых игроков этим летом

Президент «Реала» больше не ожидает прихода новых игроков этим летом
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Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил членам совета директоров о том, что больше не ожидает подписания контрактов с игроками в летнее трансферное окно, сообщает Radio MARCA в своём «твиттере».

Ранее в «Реал» на правах свободного агента перешёл Давид Алаба. Также из аренд вернулись Гарет Бэйл, Такефуса Кубо, Мартин Эдегор, Хесум Вальехо, Дани Себальос, Браим Диас и Лука Йович.

Ранее сообщалось, что El Confidencial опубликовал ряд аудиозаписей телефонных разговоров с участием Переса. На одной из них президент «Реала» назвал легенд «сливочных» Рауля Гонсалеса и Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба». На ещё одной записи Перес оскорбил нападающего Криштиану Роналду, бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью и других известных людей, связанных с клубом.

Скандальные цитаты Флорентино Переса ничего не значат. А сам «слив» — просто чушь Скандальные цитаты Флорентино Переса ничего не значат. А сам «слив» — просто чушь
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