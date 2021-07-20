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Александер-Арнольд приступил к полноценным тренировкам после травмы

Александер-Арнольд приступил к полноценным тренировкам после травмы
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вернулся к полноценным тренировкам после травмы бедра. Из-за повреждения футболист пропустил чемпионат Европы – 2020.

«Я полностью свободен от боли. Чувствую себя в форме, и сейчас я вернулся к полноценным тренировкам. Считаю, что достаточно хорош, чтобы начать играть», – цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть на сайте «Ливерпуля».

В минувшем сезоне защитник провёл 36 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал семь голевых передач.

Напомним, Александер-Арнольд получил травму бедра в товарищеском матче с национальной командой Австрии (1:0) во время подготовки к континентальному турниру. В составе сборной Англии Трента заменил защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Бен Уайт.

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