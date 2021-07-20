«Это особенный день». Мемфис Депай — о переходе в «Барселону»

Нападающий Мемфис Депай поделился эмоциями от перехода из «Лиона» в «Барселону».



«Это особенный день, я очень рад быть здесь, на «Камп Ноу», я не могу дождаться встречи с товарищами по команде. Я только что вернулся из отпуска, и теперь пора сосредоточиться на работе. Постараюсь адаптироваться в «Барселоне» как можно быстрее.



С Куманом я сделал много шагов вперёд, игра в сборной под его руководством была очень важна. Он поддерживал меня во время травмы. Он видел, как я борюсь за то, чтобы вернуться сильнее, чем раньше, он во всём меня поддерживал. Он настоял на моём переезде, поэтому я очень счастлив. Я готов к бою», — приводит слова Депая пресс-служба клуба.



Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.