Депай будет зарабатывать в «Барселоне» на 30% меньше, чем изначально согласовывалось

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай, который недавно подписал контракт с каталонцами, согласился на понижение зарплаты.

Как сообщает Goal, нидерландский форвард будет зарабатывать в клубе на 30 процентов меньше, чем изначально согласовывалось, поскольку сине-гранатовым необходимо сократить расходы, чтобы работать в условиях «потолка» зарплат.

Ранее к клубу присоединились Серхио Агуэро, Эрик Гарсия и Эмерсон. Также «Барселона» ведёт переговоры о новом контракте с Лионелем Месси, который получил статус свободного агента.

Мемфис Депай защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.