Манчини объяснил, в чём секрет успеха нынешней сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал главный секрет успеха своей команды после победы на чемпионате Европы — 2020. По его словам, успех пришёл благодаря сильному командному духу и отличному сочетанию перспективных и возрастных игроков.
«В чём секрет команды? Мы начали работать с хорошими парнями три года назад и продолжаем это делать вплоть до сегодняшнего дня. У нас сформировался отличный командный дух, что и было продемонстрировано на чемпионате Европы. Ребята выложились на все сто, и это увенчалось победой.
После того как мы не смогли пройти квалификацию на чемпионат мира 2018 года, Италия оказалась в невыгодном положении по сравнению с другими национальными сборными. Но я сразу понял, что игроки хотели исправить ситуацию, что они были готовы пожертвовать собой ради страны. У нас в составе перспективные и возрастные игроки, между ними сложилась большая сплочённость. Мы также дали шанс игрокам, которые три года назад были малоизвестны. И они нас не подвели», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.
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