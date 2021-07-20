Агент Лунёва: ничего не просили за время переговоров. «Зенит» делал пять-шесть предложений

Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря Андрея Лунёва, рассказал, почему его клиенту не удалось продлить контракт с «Зенитом». Агент отметил, что всего «Зенит» сделал голкиперу пять-шесть предложений, а за столом переговоров сидели также Александр Медведев, Елена Илюхина и Денис Сарсания.



«Предложение «Байера» не было самым выгодным. Мне забавно, что нас – Андрея, меня – всё это время некоторые называли рвачами. Мы у «Зенита» ничего не просили за все время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?» – цитирует Смирнова «Спорт день за днём».



Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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