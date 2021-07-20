Президент РПЛ: поддерживаем изменения от HyperCube. Хочется, чтобы идеи принесли пользу

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о взаимодействии с компанией HyperCube по вопросу реформы российского футбола.
«Прежде хочу отметить, что РПЛ разделяет позицию РФС, что необходимо двигаться вперед и совершенствовать структуры и экономическую составляющую. Мы также совместно с PWC проводили исследования. Там были чуть другие принципы спортивные. Те исследования, которые были сейчас, во всех них принимали участия и клубы РПЛ. Мы были коммуникаторами с офисом РФС, и уполномоченные сотрудники лиги входят в группу РФС. Мы давали всю обратную связь. При этом, я бы отметил, что прежде чем что-то принимать, клубы попросили поработать с анализом и обсудить это со всеми субъектами футбола. Сейчас мы запросили полную версию исследования, и есть ряд вопросов, и от нас, и от клубов. После получения всех документов мы его отправим в клубы, чтобы обсудить всё на собрании членов РПЛ. После этого мы всё направим в РФС, и он будет рассмотрен на комитете профессионального футбола. Мы поддерживаем изменения, хочется, чтобы все позитивные идеи принесли пользу футболу, как профессиональному, так и региональному. Сейчас не могу сказать какую структуру поддерживаем, но тот формат, на котором остановились, кажется нам наиболее оптимальным.
Уполномоченные сотрудники лиги и клубов участвовали в работе и взаимодействии с голландцами. Я пока могу дать только свою оценку. Все материалы, которые нам показали, они имели глубокую проработку вопроса. Кое-какую информацию мы всё-таки запросили. Особенно касающуюся версии исследования и экономического обоснования. Компания профессионально подошла к поручениям РФС и к своим исследованиям», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 20 июля 2021
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