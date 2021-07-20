Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ рассказал о процессе выбора нового тренера для сборной России

Президент РПЛ рассказал о процессе выбора нового тренера для сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о процессе выбора нового главного тренера для сборной России

«Обсуждения кандидатов на исполкоме не было. Могу сказать одно. Как только РФС определиться с кандидатурой, она будет вынесена на обсуждение бюро, а затем и исполкома», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, недавно Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. А тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Новость по теме
Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по потенциальному трудоустройству
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021