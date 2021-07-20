Президент РПЛ рассказал о процессе выбора нового тренера для сборной России

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о процессе выбора нового главного тренера для сборной России

«Обсуждения кандидатов на исполкоме не было. Могу сказать одно. Как только РФС определиться с кандидатурой, она будет вынесена на обсуждение бюро, а затем и исполкома», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, недавно Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. А тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.



Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.