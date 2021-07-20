Президент РПЛ рассказал о допуске болельщиков на матчи в новом сезоне

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами подписанными главами и санитарными врачами.
«В преддверии старта РПЛ мы ещё раз послали циркулярное письмо в клубы, что обращаем внимание на соблюдение всех регламентов при подготовке соревнований. Также важно соблюдать санрегламент нашего турнира. Ими руководствуются все клубы по организации и проведению матча. Каждый клуб в соответствии с этими документами принимает решение о допуске болельщиков и их количестве. Повторюсь, в соответствии с документами подписанными главами и санитарными врачами», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 20 июля 2021
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