Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ рассказал о допуске болельщиков на матчи в новом сезоне

Президент РПЛ рассказал о допуске болельщиков на матчи в новом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами подписанными главами и санитарными врачами.

«В преддверии старта РПЛ мы ещё раз послали циркулярное письмо в клубы, что обращаем внимание на соблюдение всех регламентов при подготовке соревнований. Также важно соблюдать санрегламент нашего турнира. Ими руководствуются все клубы по организации и проведению матча. Каждый клуб в соответствии с этими документами принимает решение о допуске болельщиков и их количестве. Повторюсь, в соответствии с документами подписанными главами и санитарными врачами», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Новость по теме
Президент РПЛ: поддерживаем изменения от HyperCube. Хочется, чтобы идеи принесли пользу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021