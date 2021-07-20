Полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес может перейти в «Краснодар»

«Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Лиона» Тьяго Мендесе, сообщает O Dia.



По информации источника, французский клуб уже ведёт переговоры о возможном трансфере с «Фламенго». «Краснодар», который также вышел на контакт с окружением игрока и «Лионом», рассчитывает перехватить игрока. Сам футболист хочет вернуться на родину, но у клуба есть планы более выгодно продать Мендеса, поэтому не исключён его переезд в Россию.



В прошлом сезоне Тьяго Мендес провёл 35 матчей за «Лион» и отличился двумя голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость футболиста в € 15 млн.



В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко.