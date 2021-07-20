Канделаки: когда уберут Губерниева? Надеюсь, он до глубокой старости будет радовать людей

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на вопрос по поводу возможного увольнения телеведущего Дмитрия Губерниева.

«Когда уберут Губерниева? Мне очень приятно, что Дима вызывает такие разнообразные чувства. Что касается «убрать» — так с людьми не разговаривают. Не советую думать в том ключе, что «давайте кого-то откуда-то уберём». Это очень нехорошая практика, которая в истории ни к чему хорошему не приводила. Губерниев — один из самых неординарных и ярких ведущих нашего времени. По цитируемости он один и самых известных людей в нашей стране. Он — один из самых профессиональных ведущих, у него есть своя собственная интонация.

Дима достаточно молод, чтобы сравнивать его с великими советскими комментаторами. Но я думаю, что комментирование нашей эпохи будет вспоминаться и в связи с его именем тоже. Это тот человек, который готовится к эфиру по несколько дней. Мы с ним учились у одного педагога — Светланы Корнелиевны Макаровой. Это советская школа, которой сейчас осталось совсем немного. Дима один из тех ведущих и комментаторов, который заставляет людей смотреть спорт. От голоса Губерниева невозможно оторваться.

Дима не боится смеяться над собой. Когда мы делали его TikTok, мы увидели, что он взрывает всё вокруг себя! Почему? Невероятная образованность, обновляемый гуманитарный багаж и профессионализм. Плюс — чувство юмора. Убирать его никто никуда не будет. Я надеюсь. Использую это слово, так как страшно, когда в отношении творческого человека применяются такие слова. Надеюсь, что Дима до глубокой старости будет радовать всех любителей спорта», — приводит слова Канделаки «Матч ТВ».