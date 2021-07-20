Воспитанник «Зенита» перешёл в кипрский клуб

Нападающий Алексей Гасилин стал игроком кипрского клуба «Эрмис».



«Новый вызов», — написал Гасилин на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Гасилина в «Инстаграме».



Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» выступал за такие команды, как «Шальке», «Зенит-2», пермский «Амкар», португальский «Академику Визеу», «Томь» и «Волгарь». Последним клубом 25-летнего нападающего была санкт-петербургская «Звезда». «Эрмис» выступает в дивизионе А чемпионата Кипра.

В сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Это третьи золотые медали для клуба из Санкт-Петербурга подряд. Новый сезон в чемпионате России «Зенит» начнёт матчем с подмосковными «Химками», который состоится 24 июля.