Онопко: у «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику»

Бывший защитник «Спартака» Виктор Онопко высказал мнение о шансах красно-белых в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».



«Соперник, конечно, серьёзный, но у «Спартака» хорошие шансы пройти его. У команды есть подбор игроков, а нынешний тренер раньше работал в «Бенфике» и знает какие-то нюансы. Я считаю, что шансы 50 на 50: здесь нет явного фаворита.



То, что Витория хорошо знаком с португальским чемпионатом, подспорье для «Спартака»? Конечно. Он сам португалец, сам там трудился, и, разумеется, это должно помогать красно-белым. Но, с другой стороны, в современном футболе очень много информации. И найти её можно, даже если ты не работал там, даже если ты впервые слышишь о какой-либо команде. А уж «Бенфика» — команда с именем, с историей.

Да, конечно, знание Виторией португальского чемпионата будет определённым подспорьем. Но всё будет зависеть от того, как «Спартак» подготовится. Потому что можно хорошо разобрать игру соперника, разложив всё по полочкам, но так или иначе всё решается на футбольном поле: будут две игры, которые определят победителя. Тем не менее для меня, например, есть определённый позитив в том, как «Спартак» провёл матчи в рамках предсезонной подготовки. Официальные игры всё-таки складываются по-другому. Но всё равно, были здесь позитивные моменты: наигрывалась схема, новый тренер принял команду перед сборами и успел с ней познакомиться», — цитирует Онопко «Матч ТВ».